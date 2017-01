Nuovo attentato di Smirne, colpito tribunale di Smirne: due... -3

Ankara, 5 gen. (askanews) - L'attentato d'Istanbul è avvenuto mentre l'esercito turco tenta, al prezzo di pesanti perdite, di riconqistare la città di al Bab, un bastione dell'Isis nel Nord della Siria dove Ankara conduce una offensiva contro i jihadisti, ma anche contro le milizie curde.

Rivendicando la carneficina del Reina, l'Isis ha contestato alla Turchia il suo intervento in Siria e la sua partecipazione alla coalizione a guida Usa che combatte il gruppo jihadista in Siria e in Iraq.