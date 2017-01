Nuovo anno tra ghiacci russi si celebra con enorme gallo di sterco

Mosca, 3 gen. (askanews) - Ognuno festeggia come desidera, ma nell'estrema periferia Nord della Russia, hanno un modo davvero singolare: un enorme gallo in letame è stato scolpito, tra mille difficoltà, per festeggiare il nuovo anno. L'autore dell'opera è Yakut Bopposov, diventato famoso proprio per il materiale usato per i suoi capolavori: sterco di vacca. E ormai la tradizione della Yakutia, regione glaciale nel Lontano oriente russo, non può più fare a meno di lui.

Il maestro aveva già scolpito negli anni passati un cobra di due metri, un paio di cavalli, una scimmia sotto le palme e altri personaggi, così come un carro armato. Tutti in sterco. Ma questa volta, poco prima di Capodanno, Bopposov si era fatto male a una gamba e il suo villaggio rischiava di essere privato del tradizionale "ricordino". In questo caso un enorme gallo di 3,5 metri di altezza e una lunghezza di 4,2.

Tuttavia i connazionali di Bopposov pare abbiano insistito e lo scultore, nonostante l'infortunio, ha concluso l'opera: il 31 dicembre l'enorme gallo di letame era pronto. E va detto che con l'aurora boreale sullo sfondo, e la candida neve intorno, la scultura fa pure la sua figura.