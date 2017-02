Roma, 21 feb. (askanews) - Si riaccendono le tensioni tra Turchia e Iran dopo che Ankara ha denunciato la politica settaria di Teheran di fronte alla platea internazionale riunita a Monaco lo scorso fine settimana, spingendo il ministero degli Esteri iraniano a convocare ieri l'ambasciatore turco.

Già il 14 febbraio scorso il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante la visita in Bahrein, aveva accusato l'Iran di perseguire "un nazionalismo persiano" nella regione; quindi, alla conferenza internazionale per la sicurezza di Monaco, il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha chiesto a Teheran di mettere fine alla propria politica settaria che mina stabilità e sicurezza della regione. "L'Iran vuole far diventare sciiti Siria e Iraq", ha denunciato Cavusoglu.

Prima di convocare l'ambasciatore turco Raza Hakan, il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran Bahram Qasemi aveva risposto: "Speriamo che parlino dell'Iran con maggior giudizio per evitare la nostra risposta. Saremo pazienti con la Turchia. Ma c'è un limite alla nostra pazienza".

Subito dopo la convocazione dell'ambasciatore, il vicepremier e portavoce del governo turco, Numan Kurtulmus, ha usato toni più concilianti, minimizzando le tensioni tra i due Paesi, stando a quanto riportato oggi da Hurriyet: "Iran e Turchia sono Paesi amici. Ci possono essere divergenze di opinione di volta in volta, ma non può esserci animosità a causa di commenti. Anche se emergono differenze politiche con l'Iran, queste non dovrebbero essere ingigantite".