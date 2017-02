New York Times: membri campagna Trump parlarono con servizi Russia

Washington, 15 feb. (askanews) - Diversi membri della campagna presidenziale di Donald Trump hanno avuto ripetuti contatti con rappresentanti di spicco dell'intelligence russa nell'anno precedente alla vittoria da part del miliardario della corsa alla Casa bianca. Lo scrive il New York Times. La notizia arriva poco dopo le dimissioni dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale, il generale Michael Flynn per i contatti con l'ambasciatore russo in Usa.

Citando "quattro attuali ed ex funzionari americani", il Times scrive che telefonate intercettate e registrate hanno mostrato contatti con i servizi di Mosca. Le agenzie Usa "hanno intercettato le comunicazioni quasi nello stesso periodo in cui stavano cercando le prove che la Russia aveva tentato di influenzare le elezioni presidenziali con l'hackeraggio del Comitato nazionale Democratico", scrive il quotidiano citando tre funzionari che parlano in forma anonima.

La natura di queste conversazioni, però, non è stata rivelata. L'unico membro della squadra di Trump che è stato nominato è Paul Manafort, capo della campagna per le presidenziali di Trump per diversi mesi e ex consulente politico in Russia e Ucraina. "E' assurdo - ha dichiarato Manafort al Times - Non ho idea di cosa si tratti. Non ho mai parlato con membri dell'intelligence russa, e non sono mai stato coinvolto in qualcosa che avesse a che fare con il governo russo o l'amministrazione di Putin o altri argomenti sotto indagine attualmente. Non è come se queste persone indossassero un badge che dice 'sono un agente dei servizi russi'".

Secondo il Times l'intelligence Usa aveva indagato sull'ipotesi "che la campagna di Trump fosse collusa con i russi sull'hackeraggio o su altri sforzi per influenzare le elezioni". Ma i responsabili interrogati non hanno trovato ancora prove di questi collegamenti.

(fonte afp)