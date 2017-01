Negoziati a Ginevra su Cipro, arriva a sorpresa il premier turco

Roma, 12 gen. (askanews) - Entrano oggi nella loro fase più cruciale i negoziati sulla riunificazione di Cipro, in corso a Ginevra. Ai colloqui, secondo quanto riferisce la Bbc, partecipa a sorpresa anche il primo ministro turco Binali Yildirim. Una presenza, spiegano fonti delle Nazioni unite, non attesa, ma che conferma l'importanza di questa fase del negoziato.

Alla riunione di oggi in Svizzera partecipano gli Stati attualmente garanti della sicurezza dell'isola, Grecia, Turchia e Regno unito. Presenti i capi della diplomazia di Regno unito e Turchia, assieme al segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, e al presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker.

Quest'ultimo, ieri a la Valletta per il lancio della presidenza di turno maltese del Consiglio Ue, ha definito i negoziati in corso a Ginevra "l'ultima chance" di mettere fine alla divisione dell'isola che dura ormai da oltre 40 anni.

I leader ciprioti, turco e greco, hanno ripreso martedì in Svizzera i difficili negoziati per la riunificazione di Cipro. Le Nazioni Unite hanno cercato per 18 mesi di riportare in pista il processo di negoziazione aperto nel maggio 2015. La Repubblica di Cipro, che esercita l'autorità solo sulla parte meridionale dove vivono i greco-ciprioti, è membro dell'Unione europea dal 2004.