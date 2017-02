Nato "sorveglia accresciuta influenza russa" nei Balcani

Segretario generale Stoltenberg in visita a Sarajevo

Bruxelles 2 feb. (askanews) - La Nato sorveglia "molto da vicino" la "accresciuta" influenza russa nei Balcani occidentali: lo ha dichiarato il Segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg, in visita a Sarajevo.

Stoltenberg ha ricordato delle informazioni relative ad una accresciuta "presenza ed influenza russe nei Balcani occidentali" e ad un "intervento russo nel processo politico del Montenegro, nel periodo precedente alle elezioni" politiche dello scorso ottobre. Le autorità montenegrine hanno di fatto assicurato di avere sventato un colpo di Stato da parte di un gruppo serbo legato a dei non meglio precisati "nazionalisti russi".

La Nato, ha proseguito il Segretario, lavora insieme au suoi alleati per "migliorare e rafforzare i loro servizi di informazione"; Stoltenberg ha poi invitato la Bosnia a "continuare a rafforzare il partenariato con la Nato", che costituisce la "maniera migliore di evitare nuovi conflitti e nuove tensioni" nel Paese.

Il processo di adesione all'Alleanza tuttavia non gode di unanime sostegno in Bosnia; in particolare, la minoranza serba (circa un terzo dei 3,5 milioni di abitanti) si dice contraria, mentre croati e musulmani sono nel complesso favorevoli. La Nato ha un forte presenza nei Balcani: Croazia, Romania, Bulgaria, Grecia e Albania sono Paesi membri, mentre il Montenegro ha avviato il processo di adesione; inoltre, l'Alleanza ha una presenza militare nel Kosovo, dove è garante della pace.

(fonte Afp)