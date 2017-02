Mosca: presto incontro Lavrov-Tillerson per preparare Trump-Putin

Mosca, 10 feb. (askanews) - Per Mosca è necessario organizzare un incontro del presidente russo Vladimir Putin e con il nuovo leader degli Stati Uniti Donald Trump. E in questo senso la diplomazia russa deve lavorare per sviluppare in un prossimo futuro un faccia a faccia tra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato Rex Tillerson. Lo ha detto l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Sergei Kislyak in un'intervista a Sputnik.

Allo stesso tempo, il diplomatico ha osservato che l'incontro tra i presidenti di Russia e Stati Uniti richiede un "contenuto serio e sostanziale del lavoro professionale". "In primo luogo, sono sicuro che (i presidenti) si incontreranno, perché vi è una forte richiesta. In secondo luogo, c'è la comprensione del nostro presidente (Putin) che tale incontro dovrebbe essere organizzato e sarà fatto", ha detto Kislyak.

Il capo missione ha specificato che in "un futuro molto prossimo, quando inizieremo la cooperazione pratica con l'apparato del Dipartimento di Stato e la Casa Bianca su questi temi, inizieremo a lavorare su queste cose in modo pratico".

Alla fine di gennaio, Putin e Trump per la prima volta dopo l'insediamento del presidente degli Stati Uniti, hanno avuto una conversazione telefonica. I leader hanno convenuto di mantenere regolari contatti personali e hanno deciso di dare istruzioni per capire le possibili date e il luogo del loro prossimo incontro.