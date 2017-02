Mosca, fa parlare mostra che trasforma migranti in borse luminose

Mosca, 22 feb. (askanews) - Una mostra molto europea ma nel cuore di Mosca e in piena epoca Trump, continua a far parlare, dopo un indubbio successo di pubblico e critica e la chiusura, che doveva essere a metà gennaio, posticipata. Si tratta di "Da qualche parte per strada", esposta alla galleria Iragui e curata da Simon Mraz. Le istallazioni di Catherine Charreyre e Masha Arent parlano di migranti, mostrandoceli appunto in viaggio, attraverso abiti e borse bianche illuminati dalla luce ("l'energia che appartiene a chiunque si metta in viaggio" spiega Charreyre ad Askanews) e silhouettes, ispirate a foto d'archivio ma tese a illustrare come si perdano le identità individuali, assorbite "dalla identità collettiva delle ondate migratorie".

Uno dei pezzi più caratteristici e impressionanti della mostra sono le camicie bianche, bruciacchiate e appese a una gruccia a testimoniare l'attesa ma anche il cambiamento di pelle che ogni individuo subisce, quando affronta un viaggio. "L'approccio generale al destino individuale dei migranti, è non semplicemente emozionale, fra la compassione e l'odio, fra la paura e il proiettare se stessi in un'altra realtà", dice Charreyre, artista francese specializzata in installazioni, costruzioni tessili, sculture e foto-storie, e già nota per i suoi "Traveling Coats", ossia gli indumenti itineranti che accompagnano chi vive in un'epoca di grandi cambiamenti.

Nel 2008 la galleria Iragui ha aperto la propria sede a Mosca. Oltre ai giovani artisti francesi, per lo più pittori nati negli anni '70 (Céline Berger, Iris Levasseur, Firenze Reymond, Herve Ic, Karine Hoffman), la galleria è attivamente coinvolta in nel movimento russo concettuale contemporaneo, già noto in Occidente (Paul Pepperstein, Arkady Nasonov Sergei Anufriev, Ivan Razumov) e con autori promettenti (Olga Bozhko, Valeria Nibiru).

Iragui aiuta artisti russi a far parte della comunità artistica internazionale, promuovere il loro lavoro in varie istituzioni artistiche. La galleria ha partecipato a importanti fiere internazionali, come ad esempio: Art Paris, Viennafair, Istanbul contemporanea, Artefiera, Disegno Ora, Art Forum Berlin, Milano Immagine Fiera, Berliner Liste.