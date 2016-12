Mosca, 24 dic. (askanews) - Mosca ha condannato oggi le nuove sanzioni degli Stati Uniti contro la Russia e la Siria, accusando Washington di avere "totalmente perso il senso della realtà". "Questa estensione delle sanzioni americane contro la Russia in un momento in cui dei sanguinosi attacchi ad Ankara e a Berlino dovrebbero unire le persone ragionevoli nella loro resistenza alla minaccia terrorista, è la prova della perdita totale da parte di Washington del senso della realtà", afferma il ministero degli Esteri russo in una nota. Gli Stati Uniti "tentano così di 'punirci' per il sostegno al governo siriano nella lotta contro il terrorismo che minaccia non solamente questo Paese, ma il mondo intero", aggiunge.

Gli Stati Uniti hanno annunciato ieri di aver inserito sei ministri siriani, fra cui quello delle Finanze, Mamun Hamdan, nella loro 'lista nera' per il loro ruolo presunto nelle "violenze" compiute dal regime del presidente Bashar al Assad. Fra i ministri sottoposti a sanzioni anche il titolare dell'Industria, Ahmad al Hamo, e i responsabili dei dicasteri dei Trasporti, delle Comunicazioni e del Petrolio. Nella lista nera sono stati aggiunti anche nove manager della Tempbank di Mosca. (con fonte Afp)