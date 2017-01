Moldova, presidente Dodon: cancellare patto associazione con Ue

Mosca, 17 gen. (askanews) - Il presidente moldavo, il filorusso Igor Dodon, auspica che l'accordo di Associazione con l'Unione europea firmato dalla Moldova verrà cancellato se il suo partito Socialista otterrà la maggioranza in Parlamento. Un passo in più per l'avvicinamento a Mosca.

"Non escludo che dopo le prossime elezioni politiche questo accordo verrà annullato", ha dichiarato Dodon dopo aver incontrato il presidente russo Vladimir Putin nel suo primo viaggio istituzionale, che ha avuto destinazione Mosca.

(fonte afp)