Mogherini: con Russia bene su alcuni punti ma non su Ucraina

New York, 10 feb. (askanews) - "Per gli europei è chiaro che abbiamo un rapporto a due velocità. Su alcune lavoriamo bene: sull'Iran, sul Medio Oriente, Israele e Palestina. Su altri temi no. Ci basiamo sul principio che non si possono cambiare i confini con la forza", ha detto Federica Mogherini, Alto rappresentante per le politiche estere dell'Europa, facendo riferimento alla conquista della Crimea e alle tensioni con la Russia.

"Le sanzioni resteranno in atto fino a quando gli accordi di Minsk non saranno rispettati completamente. Non penso che questa sia una posizione solo dell'Europa ma anche del Congresso", ha concluso ricordando che crede che Usa e Europa continueranno a lavorare insieme sulla questione. Mogherini si trova a Washington dove ha incontrato il segretario di Stato Usa, Rex Tillerson.