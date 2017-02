Missione italiana in russa Lipetsk, la terra del sogno Merloni

Lipetsk (Russia), 15 feb. (askanews) - Sulle orme e l'esempio di Vittorio Merloni, il business italiano continua a fiorire a Lipetsk, a un'ora di aereo da Mosca e con un parco industriale e una storica zona economica speciale che ormai ospita compagnie da ogni parte del mondo. È qui, nella provincia industriale più all'avanguardia in Russia, che è iniziata la prima missione di sistema, organizzata dall'Ambasciata italiana a Mosca, guidata da Cesare Maria Ragaglini. La delegazione di più di 20 compagnie è stata accolta dal console onorario Vittorio Torembini e dal governatore della regione Oleg Koroliov.

La zona è uno dei cuori pulsanti dell'economia russa. A Lipetsk e dintorni si produce il 19% di acciaio russo, il 20% di zucchero, il 34% di lavatrici e il 29% di frigoriferi del Paese. Il tutto con solo un milione e 200 mila abitanti.

Qui si trova NLMK Group, che rappresenta l'esempio di una società globale, prima sul mercato russo dell'acciaio (16 milioni di tonnellate all'anno) ma con filiali in tutto il mondo, compresa l'Italia, e in particolare Verona. "Il segreto della nostra efficienza, l'ottimizzazione dei processi già esistenti, ma non si può ottimizzare all'infinito. Quindi il secondo stadio è l'innovazione, noi applichiamo i sistemi più moderni", ha detto il direttore generale Sergey Filatov alla delegazione, durante la tappa compiuta nel quartier generale di questo colosso metallurgico. Qui amano dire che "quando il lavoro finisce in Siberia, inizia in Pennsylvania", ma soprattutto "il maggior vantaggio concorrenziale è l'alta efficienza" che permette alla compagnia di non accusare il colpo della concorrenza cinese. Secondo NLMK ci sono 260 persone che lavorano a Verona: il 70% della produzione dello stabilimento è diretta sul mercato italiano. A Lipetsk la superficie occupata dalla fabbrica raggiunge i 25 chilometri quadrati.

La tappa successiva ha toccato l'impero degli elettrodomestici creato da Merloni sul posto: quella che oggi è Whirlpool, ma che si è affermata con il marchio Indesit, il più noto marchio italiano in Russia per anni e anni. E ancora oggi continua a dominare il mercato, riuscendo a raggiungere picchi di produzione di 8.000 pezzi al giorno. A far da cicerone il direttore del sito industriale, Francesco Celentano.

Ultima tappa, ancora in corso, il parco industriale della zona economica speciale che persino in anni di sanzioni è riuscita ad attirare grossi investimenti anche da Usa e Germania. In questo senso è però significativo il discorso fatto proprio da Koroliov a Ragaglini questa mattina. Il governatore ha infatti messo "sull'avviso" la rappresentanza italiana, sottolineando che nonostante le sanzioni che dividono Ovest e Russia, gli investimenti americani a Lipetsk sono triplicati, mentre la Germania (con gli Usa, tra i più forti sostenitori delle misure sanzionatorie contro Mosca per la Crisi ucraina) li ha raddoppiati. Sempre secondo Koroliov, "abbiamo visto arrivare negli ultimi anni diverse compagnie statunitensi per investimenti complessivi di oltre i 5 miliardi di dollari". Koroliov ha inoltre dichiarato: "sembra che chi ha dato inizio alle sanzioni, lo ha fatto solo per f

La missione - dove partecipa l'Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, la Camera di Commercio italo-russa e la SACE - ha come obiettivo quello di rafforzare la presenza dell'Italia nella regione sul piano degli investimenti e della creazione di joint-venture con partner locali. Ragaglini olgre a incontrare il governatore Koroliov, partecipa all'apertura del Business Forum sull'attrazione degli investimenti italiani, all'interno del quale hanno luogo incontri B2B tra aziende italiane e russe.