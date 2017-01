Minsk alza tariffe transito greggio, senza accordo con Mosca

Mosca, 5 gen. (askanews) - Nessun accordo finale sul transito di petrolio russo attraverso Minsk. Il ministero bielorusso competente su Monopoli e Commercio (MART) ha fatto sapere di non essere riuscito finora a raggiungere un accordo definitivo con Mosca sul transito di petrolio russo attraverso la Bielorussia nel 2017. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa statale bielorussa Belta, citando il ministero.

La Bielorussia, come previsto, ha deciso di aumentare le tariffe per il trasporto di petrolio attraverso gli oleodotti situati sul territorio della repubblica ex sovietica. Secondo i documenti, le nuove tariffe saranno applicabili dal primo febbraio al 31 marzo 2017.

I piani bielorussi sull'aumento delle tariffe sono stati annunciati nel novembre 2016. Fonti dell'agenzia TASS hanno sostenuto che il costo del transito dovrebbe aumentare dal 10 gennaio 2017 del 20,5%.