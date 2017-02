Migranti, giustizia europea "incompetente" sull'accordo Ue-Turchia

Lussemburgo, 28 feb. (askanews) - La Corte di giustizia dell'Unione europea, interpellata da tre richiedenti asilo sulla legittimità dell'accordo sui migranti siglato dall'Unione europea con la Turchia, si è dichiarata oggi "incompetente" a riguardo. Due pachistani e un afgano avevano contestato la legittimità dell'accordo siglato nel marzo 2016, chiedendone l'annullamento il 22 aprile 2016.

Il Tribunale dell'Unione europea, prima istanza in seno alla Corte di giustizia di Lussemburgo, ha ricordato che "non è stata l'Unione, ma i suoi Stati membri, in quanto soggetti di diritto internazionale, che hanno condotto i negoziati con la Turchia ... di conseguenza ritiene che né il Consiglio europeo né qualsiasi altra istituzione europea hanno deciso di concludere un accordo con il governo turco sulla crisi migratoria".

"In assenza di un atto di un'istituzione dell'Unione di cui possa controllare la legittimità (...), il Tribunale si dichiara incompetente ad accogliere i ricorsi dei tre richiedenti asilo", ha concluso.

(fonte Afp)