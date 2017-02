Merkel chiede ad Erdogan garanzie per la libertà di espressione

Roma, 2 feb. (askanews) - La cancelliera tedesca Angela Merkel si è detta preoccupata per la libertà di espressione in Turchia. Nel corso di un colloquio con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che l'ha ricevuta oggi ad Ankara, Merkel ha auspicato il rispetto della libertà di stampa e del principio della divisione dei poteri, nonché del ruolo dell'opposizione: "L'opposizione fa parte di una democrazia", ha ammonito Merkel, che si trova in Turchia per la prima volta dopo il fallito golpe del 15 luglio scorso. Riferendosi poi alla riforma costituzionale voluta da Erdogan, Merkel ha aggiunto: "La separazione dei poteri e la libertà di espressione devono essere garantite". La riforma costituzionale sarà sottoposta a referendum ad aprile.

La cancelliera Merkel visiterà poi il Parlamento turco e avrà un incontro con il premier Binali Yildirim. In serata seguiranno dei colloqui con esponenti dei maggiori gruppi di opposizione in Parlamento, precisa il sito della Welt.