Pristina, 24 gen. (askanews) - Il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, si è detto ottimista in vista dei colloqui con le autorità serbe a Bruxelles. I rapporti tra Belgrado e Pristina sono al livello più basso da quando nel 2011 i due rivali hanno iniziato colloqui di riconciliazione dopo la dichiarazione di indipendenza kosovara dal 2008.

"E' l'inizio del capitolo finale del dialogo che porterà al riconoscimento reciproco tra Kosovo e Serbia", ha dichiarato ai giornalisti prima di partire per Bruxelles.

All'inizio del mese Belgrado ha inviato in Kosovo un treno con i colori della bandiera serba e la scritta "Il Kosovo è Serbia" in diverse lingue e le decorazioni delle carrozze con immagini ortodosse. Pristina ha definito il gesto una provocazione. Il treno è stato fermato alla frontiera per i timori di possibili attacchi.

Inoltre i membri della maggioranza etnica albanese del Kosovo hanno duramente criticato l'arresto in Francia dell'ex premier Ramush Haradinaj. La Serbia vuole perseguirlo per crimini di guerra.

Il premier kosovaro Isa Mustafa ha dichiarato che "non c'è alternativa" al dialogo con la Serbia. All'incontro parteciperanno per la Serbia il premier serbo Aleksandar Vucic e il presidente Tomislav Nikolic. Stanislava Pak, consulente di Nikolic, ha dichiarato alla tv statale RTS che Belgrado si "attende l'intensiicazione del dialogo e spera nella creazione di una 'linea rossa' con Pristina in modo da evitare problemi conceti in futuro". Il premier serbo ha ammesso di non "aspettarsi molto" dall'incontro a Bruxelles ma "un messaggio chiaro e una distensione della situazione".

(fonte afp)