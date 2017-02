Media russi: non remiamo contro Macron in voto francese

Mosca accusata di immischiarsi in presidenziali francesi

Mosca, 14 feb. (askanews) - I media russi Russia today e Sputnik negano "categoricamente " di remare contro il candidato della sinistra francese, Emmanuel Macron. Non meno di tre persone vicine al candidato alle presidenziali francesi hanno accusato di media russi di voler influenzare il voto, aggiungendo che anche gli americani si erano accorti di un'influenza russa nelle loro presidenziali, "ma troppo tardi".

Rt e Sputnik sono state accusate di fare propaganda quotidiana per Mosca e di influenzare "la vita democratica" francese.

Russia Today "rigetta categoricamente tutte le accuse secondo le quali la nostra catena Parti ci renderebbe alla diffusione di false informazioni in generale e concernenti la persona e concernenti la persona di Emanuelle Macron, o l'elezione presidenziale prossima francese", assicura la TV russa in lingua inglese in un comunicato.

Le elezioni presidenziali francesi del 2017 si terranno il 23 aprile (primo turno) e il 7 maggio ( secondo turno). In una mozione il parlamento europeo ha già accusato Sputnik e Russia Today di essere un mezzo di propaganda del Cremlino. Cgi