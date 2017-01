McCain: "Putin vuole essere nostro nemico, non sarà mai alleato"

In corso l'audizione in Senato di Mattis, prossimo capo Pentagono

New York, 12 gen. (askanews) - "Putin vuole essere nostro nemico. Ha bisogno di noi come suo nemico. Non sarà mai un nostro alleato, nemmeno nella lotta" contro l'Isis. Lo ha detto il senatore statunitense John McCain, aprendo l'audizione nella commissione delle Forze armate del Senato dedicata alla conferma della nomina del generale James Mattis a segretario alla Difesa della prossima amministrazione di Donald Trump.

McCain ha detto che in molte parti del mondo sono sull'orlo della crisi e ha aggiunto che "nel mondo c'è la percezione che l'America sia debole e distratta". Ieri, il presidente eletto, Donald Trump, ha detto di augurarsi un miglioramento dei rapporti tra i due Paesi e ha definito "un asset" il fatto di piacere a Putin.

McCain ha poi dichiarato: "Non potrei essere più felice" per la nomina di Mattis. "La nostra nazione ha bisogno del generale Mattis ora più che mai" ha aggiunto.