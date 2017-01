May: alleati di Usa-Gb s'impegnino, ma Trump stia attento a Putin

Roma, 27 gen. (askanews) - Il primo ministro Theresa May, nel suo discorso ai parlamentari repubblicani Usa a Philadelphia, ha ammonito gli alleati degli Stati uniti e di Londra che devono "impegnarsi" e svolgere il loro ruolo per la sicurezza globale. Ma il capo del governo di Sua Maestà ha anche avvertito il presidente americano Donald Trump, padrone di casa, di stare attento al leader russo Vladimir Putin.

May ha suscitato diverse standing ovation in un uditorio entusiasta, ribadendo l'impegno alla "special relationtip", il rapporto privilegiato, tra Gran Bretagna e Stati uniti. Ma, pur affiancandosi a Trump nelle critiche agli alleati nella Nato, ha tuttavia avvertito che muoversi troppo verso Putin, per il quale Trump non ha nascosto l'ammirazione, potrebbe essere pericoloso. Washington, ha sostenuto, deve "fare attenzione".

Oggi May sarà il primo leader straniero a incontrare Trump dopo l'insediamento alla Casa bianca della scorsa settimana. L'incontro viene in un momento particolare, perché la Gran Bretagna è in manovra per realizzare la Brexit. Per questo, alla Casa bianca la premier discuterà con Trump del commercio dopo che Londra sarà fuori dall'Ue.

Il secondo premier donna della Gran Bretagna ha in realtà poco in comune con il miliardario americano, che tende ad andare spesso fuori dalle righe. Ma May ha espresso fiducia nell'impegno di Trump verso la "special relationtip" Usa-Gb e ha detto ai reporter sull'aereo che la portava negli Usa che "spesso gli opposti si attraggono". (segue)

(Fonte Afp)