Mattis: la Russia è la "principale minaccia" alla sicurezza Usa

In corso audizione in Senato del prossimo segretario alla Difesa

New York, 12 gen. (askanews) - La Russia è "la principale minaccia" alla sicurezza degli Stati Uniti. A dirlo è stato il generale James Mattis, durante l'audizione alla commissione delle Forze armate del Senato per la sua conferma come segretario alla Difesa dell'amministrazione Trump. Secondo Mattis, lo è perché le sue azioni e i suoi sforzi sono indirizzati a "intimidire" gli altri Paesi.