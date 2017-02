Macedonia, Ue pressa per governo: "Non c'è più tempo da perdere"

Skopje, 9 feb. (askanews) - L'Unione europea ha chiesto con forza alla Macedonia di formare un nuovo governo al più presto nonostante il risultato inconcludente delle elezioni anticipate di dicembre che hanno lasciato il Paese in un difficile stallo politico.

Il voto era stato organizzato come parte dell'accordo tra i quattro principali partiti voluto e appoggiato dall'Ue per far uscire il Paese dalla crisi, ma nessuna delle formazioni ha ottenuto la maggioranza e non c'è un'intesa per la coalizione. "E' importante sottolineare che le elezioni non sono la fine del processo - ha spiegato il commissario europeo all'Allargamento Johannes Hahn - prima ci sarà un governo in carica meglio sarà. Non c'è altro tempo da perdere".

Il partito conservatore dell'ex premier Nikola Gruevski (VMRO-DPMNE) ha ottenuto 51 dei 120 seggi in Parlamento, due in più dei Socialdemocratici (SDSM), ma non ha raggiunto un accordo con i partiti dell'etnia albanese che hanno l'ago della bilancia. Successivamente il presidente macedone Gjorge Ivanov ha informato il leader del SDSM, Zoran Zaev, che avrebbe avuto l'incarico di premier quando avesse avuto il sostegno di 61 deputati.

(fonte afp)