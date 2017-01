Macedonia, la destra incaricata di formare il nuovo governo

Roma, 9 gen. (askanews) - Il presidente macedone Gjorge Ivanov ha chiesto oggi a Nikola Gruevski, leader dei conservatori di Vmro-Dpmne, di formare il nuovo governo dopo la vittoria di misura alle legislative dello scorso mese di dicembre. Se la destra al potere dal 2006, con i suoi 51 deputati (su 120), non riuscirà a trovare una maggioranza di governo entro venti giorni, l'incarico passerà ai socialdemocratici. "Cercheremo di formare un governo, ma non a qualsiasi prezzo", ha commentato Gruevski in un'intervista diffusa oggi.

Le legislative dell'11 dicembre erano destinate a far uscire la Macedonia, paese candidato all'Unione europea, da una grave crisi politica che la paralizza da inizio 2015. Una crisi che è iniziata quando il capo dei social-democratici Zoran Zaev ha reso pubbliche intercettazioni illegali di migliaia di macedoni, il cui contenuto ha rivelato la corruzione diffusa nelle più alte sfere del potere e dell'amministrazione.

(fonte afp)