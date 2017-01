Loren attesa a Mosca il 28 marzo per una serata molto Vip

Un recital per raccontare sé stessa, in questo caso ai russi

Mosca, 10 gen. (askanews) - In Russia l'aspettano già, ma non è un remake del film "I girasoli": questa volta la bellissima Sophia Loren, 82 anni, star del cinema mondiale, arriva a Mosca per interpretare sé stessa e condividerà i propri ricordi, segreti e le storie della sua carriera cinematografica in un serata creativa a Mosca, che si terrà al Crocus City Hall il 28 marzo. La diva era stata a Mosca l'ultima volta nel 2015, per il compleanno del pittore dei Vip Nikas Safronov.

Ad annunciarlo gli organizzatori dell'evento: "durante il recital, gli ospiti potranno fare domande alla Loren, e i possessori di biglietti delle prime file avranno la rara opportunità di farsi fotografare con la leggenda del cinema mondiale", si legge in un comunicato.

L'attrice italiana è amatissima in Russia, sin dal periodo sovietico: vincitrice di premi in tutti i più importanti festival cinematografici mondiali - Cannes, Venezia, Berlino, Mosca, i Golden Globe e gli Oscar - la Loren, che ha lavorato insieme con Vittorio De Sica, Marlon Brando, Charlie Chaplin e Frank Sinatra, ha interpretato tra gli altri anche il film "I girasoli" di Vittorio De Sica, ambientato in parte proprio nell'allora Urss.