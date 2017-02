Lituania vieta qualsiasi forma di violenza contro i bambini

Vilnius, 14 feb. (askanews) - La Lituania ha decretato il bando totale della violenza sui bambini, incluse le pene corporali. Gli emendamenti dal testo sui diritti dei minori, che proibiscono l'uso della forza in qualsiasi forma, sono stati votati da tutti i 116 parlamentari presenti in aula.

La votazione è avvenuta in seguito alla levata di scudi e alle pressioni europee che sono diventate sempre più forti dopo che un bambino di quattro anni è stato picchiato a morte il mese scorso dalla madre e dal suo compagno. Il parlamentare Dovile Sakaliene ha dichiarato che la morte del bambino ha aiutato i lituani "a comprendee quanto le pene fisiche possano causare gravi danni e perché deve essere evitato anche il primo schiaffo".

Gli attivisti per i diritti dei bambini avevano presentato in Parlamento una petizione con 30mila firme, anche di celebrità, per chiedere ai deputati di velocizzare l'approvazione.

Secondo Human Rights Watch la Lituania è il 52esimo Paese che proibisce le pene corporali sui bambini. "Accolgo con favore il voto di oggi in Lituania per vietare tutte le forme di violenza contro i bambini, incluse le pene corporali", ha scritto il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Nils Muiznieks, su Twitter.

