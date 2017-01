Lituania costruirà barriera a confine enclave russo Kaliningrad

Vilnius 16 gen. (askanews) - la Lituania costruirà una barriera al confine con l'enclave russa di Kaliningrad: lo ha annunciato il ministro degli Interni lituano, Eimutis Misiunas, precisando che i lavori inizieranno in primavera e verranno terminati entro la fine dell'anno.

"I motivi sono sia economici, per impedire il contrabbando, che geopolitici, ovvero per rafforzare le frontiere esterne dell'Unione Europea" ha spiegato Misiunas, notando come la barriera, alta circa due metri, "non servirà a fermare i carri armati ma sarà costruita in maniera che sia difficile scavalcarla".

I costi dei lavori saranno coperti in gran parte dalla stessa Ue, che stanzierà 25 milioni di euro contro i 3,6 del governo lituano.

(fonte Afp)