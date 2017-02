Legale russo: nessuna estradizione in vista per talpa Usa Snowden

Mosca 11 feb. (askanews) - L'ex talpa della Nsa Edward Snowden, attualmente rifugiato in Russia, non verrà estradato negli Stati Uniti come "regalo" all'amministrazione Trump: lo ha affermato il legale russo di Snowden, Anatoly Kucherena, smentendo una notizia diffusa dalla Nbc.

"La Russia non ha alcuna base legale per estradare Snowden, che vive in Russia in modo assolutamente legale", ha spiegato il legale le cui dichiarazioni sono state riportate dall'agenzia di stampa russa Interfax: "La Russia non commercia in esseri umani e in diritti umani, anche se i servizi americani cercano costantemente di provocarci".

Snowden da parte sua ha sottolineato come la notizia della Nbc costituisca "la prova irrefutabile del fatto di non aver mai cooperato con i servizi russi": "Nessun Paese accetterebbe di scambiare una spia, dal momento che metterebbe a rischio tutte le altre" .

(fonte Afp)