Leader ceceno sostiene di aver fatto arrestare 50 jihadisti Isis

Sarebbero stati coordinati da un capo in Siria

Roma, 15 gen. (askanews) - Il numero uno ceceno Ramzan Kadyrov ha sostenuto oggi che le sue forze hanno arrestato oltre 50 ribelli legati allo Stato islamico (Isis) in un'importante operazione di sicurezza.

Kadyrov ha scritto sul social network Instagram che le forze di sicurezza hanno catturato un gruppo armato coordinato da un combattente ceceno con base in Siria in diverse parti della repubblica russa nel Caucaso. Ha anche psotato un video in cui lo si vede parlare al gruppo di prigionieri.

E' stato - ha detto Kadyrov - "un grande successo per le agenzie di sicurezza". Tra gli arrestati ci sarebbe anche un "terrorista particolarmente pericoloso", il cui nome è Imran Datsayev. Questi avrebbe anche lanciato una granata contro gli agenti, ma è stato catturato vicvo. A dire di Kadyrov aveva ricevuto dall'Isis l'ordine di uccidere un poliziotto e aveva eseguito eliminando un sergente a novembre scorso.

(Fonte Afp)