Lavrov: Russia pronta ad ospitare negoziati israelo-palestinesi

Mosca, 13 gen. (askanews) - Mosca è disponibile ad ospitare un vertice israelo-palestinese se il presidente palestinese Abu Mazen e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu saranno pronti a parteciparvi. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, mentre montano le polemiche sulla Conferenza di Parigi per il Medio Oriente a cui Israele non si presenterà. "Eravamo disposti ad ospitare il vertice tra i leader di Israele e Palestina nel settembre dello scorso anno e siamo ancora disponibili, una volta che entrambe le parti saranno pronte", ha detto Lavrov durante l'incontro con il segretario generale dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), Saeb Erekat.

Nel frattempo si delineano posizioni stridenti tra Israele e la Francia, con il premier israeliano che ha definito la Conferenza di Parigi "una farsa palestinese sotto egida francese, il cui scopo è di adottare altre posizioni anti-israeliane".