La stretta di Trump, per russi no stop ma iter visti complicati

Mosca, 30 gen. (askanews) - Per i russi nessuno stop alla frontiera, ma il rinnovo di un visto si dimostrerà più complicato. La missione diplomatica degli Stati Uniti a Mosca ha apportato modifiche alla procedura per l'ottenimento di visti per i cittadini russi dopo l'approvazione del decreto di Donald Trump per la stretta sulla politica di immigrazione.

Ora, quando si chiedere il rinnovo di un visto per gli Stati Uniti, se allo scadere del precedente è trascorso più di un anno, il richiedente avrà bisogno di essere intervistato di nuovo dai funzionari Usa.

Prima dell'entrata in vigore del decreto Trump, i russi dopo un visto turistico per 48 mesi, potevano ottenere un nuovo visto senza un colloquio presso l'ambasciata degli Stati Uniti. In precedenza, era sufficiente inviare il passaporto alla missione diplomatica americana.

E dire che la Chiesa russa ortodossa nelle ultime ore aveva plaudito alla stretta di Trump sull'immigrazione, affermando che la "cessazione del genocidio dei cristiani in Medio Oriente", dipenderebbe "dai cambiamenti nelle politiche degli Stati Uniti sotto il nuovo presidente Usa". Il metropolita di Volokolamsk Hillarion, capo del dipartimento di relazioni esterne del Patriarcato, ha dichiarato che "se ora Trump dice che l'America deve difendere i suoi confini, non quelli degli altri, si tratta di un messaggio del tutto cosciente e ben ponderato".

L'ordine esecutivo, firmato venerdì scorso dal nuovo inquilino della Casa Bianca per la "protezione della nazione contro l'ingresso di terroristi stranieri", ha chiuso le porte degli Usa, tradizionalmente terra di immigrazione, a sette Paesi musulmani: Siria, Iraq, Iran, Yemen, Somalia, Sudan e Libia.

Lo stesso ordine è stato accolto invece con maggior scetticismo dall'Accademia delle Scienze di Mosca. "Il meccanismo non è stato sufficientemente pensato", ha dichiarato il direttore dell'Istituto di studi su Stati Uniti e Canada Valery Garbuzov. Tuttavia "il fatto che Trump sollevi la questione se i confini degli Stati Uniti sono effettivamente chiusi e controllati, in modo che il confine degli Stati Uniti non sia penetrato da migranti illegali, gli dà assolutamente ragione" ha detto a RIA Novosti Garbuzov.