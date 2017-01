Pristina, 26 gen. (askanews) - L'ex ribelle kosovaro Ramush Haradinaj, bloccato in Francia in attesa che sia esaminata la richiesta di estradizione nei suoi confronti della Serbia che vuole processarlo per crimini di guerra, ha denunciato di essere vittima di "un abuso di diritto".

"Quello che mi succede è ingiusto. E' un abuso di diritto a spese di una persona che ha risposto ai suoi obblighe di fronte alle legislazioni locali e internazionali", ha denunciato nel corso di un'intervista telefonica concessa dalla Francia.

E' stato assolto nel 2008 e nel 2012 dal Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslava, che lo ha giudicato per crimini di guerra che risalgono al 1998. Ma Ramush Haradinaj è reclamato dalla Serbia che vuole processarlo per altri fatti, che sarebbero stati commessi nel 1999.

In virtù di un mandato di arresto internazionale serbo, è stato arrestato il 4 gennaio all'aeroporto di Bale-Mulhouse, est della Francia.

(fonte AFP)