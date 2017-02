Kirghizistan, leader opposizione condannato a due mesi reclusione

In attesa del processo per corruzione che lo vede imputato

Bishkek, 27 feb. (askanews) - Un tribunale del Kirghizistan, Paese dell'ex Unione Sovietica, ha condannato a due mesi di reclusione un importante leader dell'opposizione in attesa di essere processato per corruzione. Lo hanno annunciato i servizi di sicurezza, dopo due giorni di proteste nel fragile Paese dell'Asia centrale.

Una nota del Comitato di stato per la sicurezza nazionale (Gknb) ha detto che Tekebayev è stato incriminato per corruzione e sarà "trattenuto fino al 25 aprile" in un penitenziario del GKNB.

L'arresto di Omurbek Tekebayev, dopo il suo arrivo nel principale aeroporto cittadino, ha innescato proteste nella capitale Bishkek che hanno portato in piazza migliaia di persone.

Una protesta più piccola, di circa 500 persone, è avvenuta oggi in città e ha chiesto al presidente Almazbek Atambayev di rilasciare Tekebayev e rassegnare le dimissioni.

(fonte AFP)