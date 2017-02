Kirghizistan, elezioni presidenziali fissate per il 19 novembre

Bishkek, 15 feb. (askanews) - Il 19 novembre in Kirghizistan si svolgeranno le elezioni presidenziali. Lo ha riferito sul suo sito l'attuale capo di stato Almazbek Atambayev con una nota.

"Per i restanti nove mesi prima delle elezioni è necessario eliminare qualsiasi ostacolo e garantire elezioni completamente trasparenti e libere per il nuovo capo dello stato", prosegue il comunicato.

A differenza di molte altre repubbliche ex sovietiche, dove il voto è quasi una formalità, in Kirghizistan lo scontro per la presidenza si annuncia acceso: due ex premier hanno già presentato la propria candidatura e anche il leader di un partito dell'opposizione correrà. Il partito più vicino al presidente Atambayev, che conclude il mandato a dicembre e non può essere rieletto, quello dei Socialdemocratici, deve ancora nominare il suo candidato.

(fonte afp)