Kirghizistan, arrestato il leader dell'opposizione per corruzione

Bishkek, 26 feb. (askanews) - Il leader dell'opposizione è stato arrestato in Kirghizistan con l'accusa di corruzione, a fronte delle crescenti tensioni nel Paese in vista delle presidenziali di novembre. Stando a quanto riferito dal Comitato di Stato per la sicurezza nazionale, Omurbek Tekebayev, leader del partito socialista Ata-Meken e storico avversario del presidente Almazbek Atambayev, è stato arrestato oggi all'aeroporto e verrà trattenuto per almeno 48 anni nell'ambito di un'indagine per corruzione che riguarda un'azienda di telecomunicazioni.

L'arresto di Tekebayev arriva dopo che due suoi colleghi di partito sono stati fermati e interrogati per ore all'inizio del mese su mai chiariti casi di corruzione.

Il partito Ata-Meken si è opposto con forza al referendum costituzionale tenuto lo scorso dicembre che ha rafforzato i poteri del premier, perchè ritiene che il presidente, impossibilitato a presentarsi per un nuovo mandato nel 2017, possa cercare di assumere la guida del governo.

Fino ad oggi il leader dell'opposizione non si è espresso sulla sua intenzione di correre alla presidenziali del prossimo 19 novembre. (fonte Afp)