Juncker: conferenza di Ginevra "ultima chance" di riunire Cipro

Domani il presidente della Commissione Ue in Svizzera per negoziati

Roma, 11 gen. (askanews) - I negoziati in corso a Ginevra per tentare di riunificare Cipro rappresentano "l'ultima chance" di mettere fine alla divisione dell'isola che dura ormai da oltre 40 anni. "Penso veramente, senza voler drammatizzare ciò che avviene a Ginevra, che si tratta dell'ultima chance", ha commentato il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, durante una conferenza stampa a La Valletta in occasione del lancio della presidenza di turno maltese del Consiglio Ue.

Juncker si recherà domani a Ginevra per una conferenza alla quale parteciperanno gli Stati attualmente garanti della sicurezza dell'isola - Grecia, Turchia e Regno unito - assieme al segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres.

(fonte afp)