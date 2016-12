Mosca, 30 dic. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha colto l'occasione degli auguri di fine anno per reiterare l'invito in Russia al presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, anche per "discutere temi di attualità". Lo rende noto il Cremlino. Putin aveva già invitato il presidente italiano, negli auguri per il Nuovo anno dello scorso anno.