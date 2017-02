Italia, Due argenti Scialpinismo a Sochi: Pellissier e Reichegger

Sochi, 24 feb. (askanews) - Due medaglie d'argento tutte italiane nello scialpinismo, una per Gloriana Pellissier e l'altra per Manfred Reichegger ai III Giochi Mondiali Militari in corso a Sochi. Meglio della Pellissier ha fatto solo la francese Adele Milloz. Terza un'altra francese Nathalie Mieuze.

La terza edizione dei Giochi mondiali militari invernali è organizzata dalla Federazione russa, sotto l'egida del Consiglio internazionale dello sport militare (Cism). Alla manifestazione, che costituisce l'evento di maggiore importanza nel panorama sportivo militare internazionale del 2017, partecipano 26 paesi e quasi un migliaio di atleti. Le Forze armate italiane partecipano con una delegazione composta da atleti appartenenti ai gruppi sportivi militari dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri e dal personale tecnico e sanitario.

La rappresentativa è composta da 20 unità dell'Esercito e 9 dell'Arma dei Carabinieri che gareggeranno nelle discipline del biathlon, sci nordico, sci alpino, sci orienteering, climbing, short track e sci alpinismo. Ai giochi partecipano anche 11 militari della Guardia di Finanza.