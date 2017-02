Istanbul dà via libera a progetto per una moschea a piazza Taksim

Roma, 8 feb. (askanews) - L'Ufficio per la tutela culturale di Istanbul ha dato il via libera a un controverso progetto per la costruzione di una grande moschea in piazza Taksim, simbolo delle proteste anti-Erdogan e da anni tutelata da nuove costruzioni sia religiose che commerciali. Lo scrive Hurriyet.

La moschea, che è in nuce da decenni e si ispira secondo i progettisti all'Art Deco, dovrebbe sorgere su una superficie di 1.482 metri quadrati, per un'altezza di 30 metri, escluso il minareto, ha la stessa dimensione di due chiese storiche dell'area. Potrà accogliere almeno 2.575 fedeli e avrà 180 posti auto.

Nel 1983 un progetto simile era stato presentato ma il Consiglio di Stato aveva bocciato il piano perché sarebbe stato svantaggioso per il bene della comunità. Quando l'attuale presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, era sindaco di Istanbul aveva, invece, sottolineato che la moschea sarebbe stata nell'interesse pubblico e nel 2016, da capo di stato, aveva nuovamente annunciato che il piano era pronto e avrebbe reso la piazza più bella.