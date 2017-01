Bruxelles, 25 gen. (askanews) - L'incontro tra dirigenti serbi e kosovari è stato "incoraggiante", ha osservato Federica Mogherini in una nota diffusa dopo il meeting, conclusosi ieri in tarda serata, tra il presidente kosovaro Hashim Thaçi, il capo del governo di Pristina Isa Mustafa e gli omologhi serbi, il presidente Tomislav Nikolic e il premier Aleksandar Vucic.

I dirigenti "si sono messi d'accordo per lasciarsi alle spalle le tensioni e per concentrarsi sul lavoro da fare", ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza Ue, aggiungendo che nei prossimi giorni saranno avviati negoziati al massimo livello. Mogherini mette in chiaro che la normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi è essenziale alla luce delle loro aspirazioni di avvicinamento all'Ue.

Aleksandar Vucic si è rallegrato per l'andamento del colloqui e ha detto alla stampa che con la controparte serba c'è accordo per "evitare qualsiasi provocazione". Da parte sua, invece, Isa Mustafa ha sottolineato di avere chiesto "il rispetto" territoriale del Kosovo.

L'incontro di ieri sera è avvenuto sulla scia delle rinnovate tensioni tra Serbia e Kosovo sulla vicenda del "treno nazionalista".

All'inizio del mese Belgrado ha infatti inviato in Kosovo un treno con i colori della bandiera serba e la scritta "Il Kosovo è Serbia" in diverse lingue e le decorazioni delle carrozze con immagini ortodosse. Pristina ha definito il gesto una provocazione. Il treno è stato fermato alla frontiera per i timori di possibili attacchi.

Inoltre i membri della maggioranza etnica albanese del Kosovo hanno duramente criticato l'arresto in Francia dell'ex premier Ramush Haradinaj. La Serbia vuole perseguirlo per crimini di guerra.

