Roma, 30 dic. (askanews) - L'odore di sudore e smog nei bus accalcati della periferia di Roma, l'odore dei detersivi usati per pulire le scale di palazzi interi, l'odore di neve, terra e sterco di mucca nel desolato paesino natio della Moldavia in cui torna fugacemente, l'odore di pomate lenitive, medicinali e l'odore dell'urina dell'anziana signora a cui fa da badante in una sfarzosa villa nel quartiere Aventino, e soprattutto l'odore di "gas e cavolo misto all'ammoniaca per pulire i pavimenti" dell'Internat, l'orfanatrofio in cui è costretta ad abbandonare il figlio Ilie, accompagnano Mirta Mitea, giovane donna emigrata in Italia, nel romanzo di Antonio Manzini "Orfani bianchi" (Chiarelettere).

Orfani bianchi, ossia i figli di donne e uomini emigrati in Europa occidentale per trovare un lavoro, spesso senza poterli lasciare a parenti o amici perché non ci sono o sono troppo poveri. Un fenomeno non molto noto, benché siano migliaia i bambini in queste condizioni in Europa dell'est, che lo scrittore, noto per aver creato la figura del vicequestore Rocco Schiavone, porta alla luce in un romanzo, da poche settimane in libreria, asciutto e drammatico. Marcato, ad ogni capitolo, da odori, forti e acri, che rendono l'ambientazione vivida, la realtà impossibile da abbellire, il dramma, fino al suo epiologo, impossibile da attutire.

"Volevo misurarmi con un personaggio femminile. Una donna unica con una vita difficile che per trovare un angolo di serenità è pronta a sacrifici immensi", spiega Antonio Manzini, che parte da un'esperienza personale: "Mia nonna stava morendo, io guardavo Maria che le faceva compagnia e veniva da un paesino della Romania. E mi domandavo: quanto costa rinunciare alla propria famiglia per badare a quella degli altri?". Per costruire un futuro migliore, per sé e per suo figlio, la donna rinuncia al presente, si occupa di famiglie altrui (in particolare l'anziana Eleonora, a cui bada nonostante la ricca signora voglia ormai solo morire) rinunciando alla propria, il suo progetto di vita si sfalda nel momento stesso in cui lei tenta di costruirlo. Vestita con abbigliamenti anonimi, un volto stanco dalla fatica, Mirta Mitea è una figura di fantasia ma non potrebbe essere più reale. Come reale è lo sfruttamento, l'ostilità con cui molti italiani le si rivolgono, l'indifferenza con cui Roma inghiotte la sua vita.