Governo Romania, leader socialdemocratici Dragnea non sarà premier

Roma, 21 dic. (askanews) - Il leader dei social-democratici romeni Liviu Dragnea, che ha vinto le elezioni legislative dell'11 dicembre, ha annunciato oggi di non ambire al posto di primo ministro, per evitare un braccio di ferro con il presidente di centro-destra Klaus Iohannis. "Il Psd ha vinto le elezioni e questo mi dà diritto alla carica di primo ministro. Ma io non voglio provocare un inutile conflitto", ha dichiarato Dragnea al termine di una riunione con il presidente.

Il partito, che si è assicurato la maggioranza in parlamento, ha proposto al presidente di incaricare l'ex ministro allo Sviluppo, Sevil Shhaideh, 52 anni, di formare il nuovo governo.

Il capo dello Stato dovrebbe dare l'incarico nella giornata di domani, al termine delle consultazioni con tutti i partiti.

Dragnea, 54 anni, in passato aveva lasciato intendere la sua volontà di guidare il governo in Romania. Ma una condanna a due anni di prigione con sospensione condizionale della pena, per frode elettorale, lo rende ineleggibile a qualsiasi funzione ministeriale, secondo la legge in vigore nel Paese. "Per me la legge è una cosa seria (...) e non intendo ignorarla", ha detto Dragnea che ha anche assicurato di avere tenuto conto del rifiuto di Iohannis di nominare chiunque abbia avuto problemi con la giustizia.

Dragnea ha tuttavia confidato che in futuro potrebbe guidare il governo, lasciando intendere che la legge - "non costituzionale" ai suoi occhi - potrebbe essere modificata prossimamente.

