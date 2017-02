Golpe in Montenegro, Mosca: accuse gravi e irresponsabili

Podgorica, 20 feb. (askanews) - La Russia ha bollato come "gravi" e "irresponsabili" le accuse del procuratore generale del Montenegro che ieri ha affermato che strutture dello Stato russe erano implicate in un complotto sventato a ottobre.

"Ci rammarica il fatto che tali accuse escano dalla bocca di alti responsabili. Sono parole troppo gravi da pronunciare senza basarle su informazioni affidabili. Il minimo è che sia irresponsabile", ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. "Constatiamo giorno dopo giorno delle accuse assurde contro la Russia. La Russia non è intervenuta, non interviene e non intende intervenire negli affari interni di un altro Stato. In particolare in Montenegro con il quale ha delle ottime relazioni", ha aggiunto.

Ieri il procuratore generale del Montenegro Milivoje Katnic ha detto che delle strutture dello Stato russo erano implicate in un complotto sventato il giorno delle elezioni legislative in ottobre che aveva per obiettivo di impedire l'adesione del Montenegro alla Nato. (con fonte Afp)