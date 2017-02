Giornale turco racconta tensioni esercito-governo. Erdogan: pagherà

Istanbul, 28 feb. (askanews) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avvertito un quotidiano che "la pagherà" per la pubblicazione di un articolo in cui racconta le tensioni tra le forze armate e il governo. La procura di Istanbul ha aperto un'inchiesta sulla prima pagina del quotidiano Hurriyet di sabato, che affermava che l'esercito non gradisce le ultime iniziative dell'esecutivo. L'articolo elenca una serie di lamentele, tra cui quella per la recentissima abolizione del divieto di indossare il velo islamico per le soldatesse in un Paese storicamente laico.

"Diciamo molto chiaramente quel che è stato fatto: il titolo che hanno usato è insolente" ha detto il capo dello Stato ai giornalisti all'aeroporto di Istanbul, prima di partire per una visita in Pakistan. Erdogan ha aggiunto che nessuno ha il diritto di mettere le forze armate contro il governo e ha avvertito: "chiunque tenti di metterci l'uno contro l'altro, pagherà". "Non sono offeso, ma non penso che questo approccio sia perdonabile in un momento in cui abbiamo più che mai bisogno di unità, fraternità e solidarietà". Il presidente ha detto di aver discusso delle questione con il capo di Stato maggiore generale Hulusi Akar ieri. Il governo ha stretto il controllo sull'esercito dopo il fallito golpe militare a luglio scorso, attribuito ai seguaci dell'imam in autoesilio negli Usa Fethullah Gulen.

Il quotidiano Hurriyet, testata di punta del gruppo Dogan, colosso media che possiede anche le reti tv Kanal D e CNN-Turk, è generalmente vicino all'opposizione socialdemocratica, ma ospita anche editorialisti filogovernativi. L'articolo intitolato "Il quartier generale dell'esercito è a disagio", che cita fonti militari, è firmato dal capo della redazione di Ankara di Hurriyet, Hande Firat, duramente attaccata dai media filogovernativi per voler "promuovere un golpe".

Ironicamente Firat ha avuto un ruolo fondamentale nel fallimento del golpe del 15 luglio, riuscendo a parlare con Erdogan via Facetime durante la notte e trasmettendo in diretta l'appello del presidente a scendere in strada per fermare i golpisti. (segue)