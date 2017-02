Giochi militari Sochi. Fondo, Di Centa: a 44 anni punto a medaglia

Sochi (Russia), 23 feb. (askanews) - "Ci terrei a fare medaglia, ma io ho 44 anni e la squadra russa è molto forte: farò quello che posso". Così ha dichiarato ad Askanews Giorgio Di Centa, il fondista italiano, campione olimpico nella 50 km a Torino 2006 e portabandiera italiano durante la Cerimonia di apertura dei XXI Giochi olimpici invernali di Vancouver 2010.

Di Centa l'atleta più titolato tra tutti i partecipanti ai Giochi Mondiali Militari in corso a Sochi, dice che non aveva mai visitato in precedenza la cittadina sul Mar Nero, benchè ci fosse stato per le Olimpiadi del 2014, ma di averla trovata "bella".

La Terza edizione dei Giochi militari mondiali vede presenti un migliaio di atleti provenienti da 26 Paesi. La squadra nazionale italiana è arrivata con 41 atleti.

"Questo è il mio sogno: vincere la medaglia d'oro ai Giochi Militari a Sochi. Ho ancora bei ricordi delle prestazioni ai Giochi Olimpici nel 2014, in gran parte dovuti a come i russi si relazionano bene agli italiani" ha dichiarato Di Centa all'arrivo a Sochi.

Le competizioni che vedranno impegnato il "commendatore" Di Centa saranno "domani la 15 e poi domenica la staffetta sprint". Le gare del fondo ai III Giochi Mondiali Militari invernali si terranno sulla pista da sci e biathlon del complesso "Laura" dal 24 al 26 febbraio.

La Russia torna quindi a giocarsi la partita olimpica e la carta Sochi, questa volta con i Giochi militari. La manifestazione sportiva è riservata ad atleti militari di tutto il mondo ed è organizzata ogni quattro anni dal Conseil International du Sport Militaire (CISM, Comitato Internazionale Sport Militari).

Il messaggio e il significato della manifestazione è molto forte: ai Giochi partecipano spesso, fianco a fianco, militari di Paesi in guerra fra di loro, e per questo è la massima rappresentazione di come lo sport affratelli i popoli e cancelli ogni disputa fra esseri umani.

Dalle Olimpiadi invernali di Sochi 2014 è comunque cambiato tutto. In particolare gli assetti mondiali e il rapporto tra Mosca e l'Occidente. Un'altra Olimpiade, quella di Rio la scorsa estate, ha visto l'esclusione di molti atleti russi per lo scandalo del doping, ma la Russia ha cercato di affrontare comunque il problema, puntando su volti "puliti", come quello di Slava Fetisov, già stella dell'hockey sovietico e mondiale, poi ministro dello Sport sotto Putin, e oggi deputato e braccio destro del leader del Cremlino per tutto quello che è contraddistinto dai cinque cerchi olimpici.

Sette le discipline presenti ai giochi di Sochi, che iniziano oggi, avranno la cerimonia di apertura il 24 e quella di chiusura il 27: Sci alpino, Sci di fondo, Patrol, Short track, Free climbing, Sci alpinismo, Sci orientamento.