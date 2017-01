Giappone, Putin prova il sake: venduto fino all'ultima bottiglia

Mosca, 13 gen. (askanews) - Basta poco. Il sake "Oriental Beauty" sorseggiato dal presidente russo Vladimir Putin durante la sua visita in Giappone nel dicembre 2016, è scomparso dai negozi: venduto fino all'ultima bottiglia in meno di una settimana. La notizia ha divertito la tv russa, che ne ha dato ampia copertura: il produttore della bevanda Takafumi Sumikavu dichiara che non si aspettava "tutto questo genere di amore" e che siccome produce solo 20 mila bottiglie l'anno, non ce ne sono più.

Come un sogno che si realizza: un supertestimonial, totalmente gratuito, che fa fare il tutto esaurito. "Non sapevamo in anticipo che sarebbe stato presentato al presidente russo ed eravamo completamente impreparati a una tale reazione degli acquirenti. Il telefono continua a squillare ora, ma non abbiamo una sola bottiglia...", dice un rappresentante della società. Ora, secondo Sumikavu, la lista di attesa per acquistare "Oriental Beauty" è di due o tre mesi.