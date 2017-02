Germania preoccupata per condanna oppositore russo Navalny

Berlino, 8 feb. (askanews) - La Germania ha espresso "preoccupazione" dopo che un tribunale russo ha condannato per appropriazione indebita l'oppositore Alexei Navalny a cinque anni di carcere, con sospensione della pena. Navalny, avvocato e attivista anticorruzione messosi in luce per la sua oratoria vigorosa durante le manifestazioni di massa del 2011-12 contro il ritorno di Vladimir Putin al Cremlino, ha promesso di fare appello e ha detto che la sua corsa per la presidenza russa non si fermerà. Il tribunale ha rifatto il processo a Navalny dopo che la Corte europea dei diritti umani aveva annullato la condanna del 2013 ai danni dell'oppositore, perchè il processo no era stato equo.

Il ministero degli Esteri tedesco ha detto che la condanna di oggi è stata "notata con preoccupazione" e ha ricordato a Mosca ai suoi obblighi nel rispetto dei diritti umani. "La Corte europea per i diritti umani ha descritto la condanne del 2013 come motivata politicamente e ha criticato l'interpretazione arbitraria del codice penale russo" ha detto un portavoce del ministero. "Anche questo processo solleva dubbi sull'equità del processo in base alla Convenzione europea per i diritti umani". Il portavoce ha sottolineato "l'obbligo di rispettare" la Convenzione da parte della Russia e ha aggiunto che Navalny "deve continuare ad avere l'opportunità di partecipare alla vita politica russa".

(fonte Afp)