L'Occidente applica sanzioni contro Mosca per conflitto ucraino

Roma, 29 dic. (askanews) - L'Italia userà la sua presidenza di turno del G7 anche per cercare di "contribuire a un rapporto diverso con la Russia". L'ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni durante la conferenza stampa di fine anno alla Camera.

I paesi G7 applicano a Mosca sanzioni per l'annessione della Crimea e per il suo ruolo nel conflitto in Ucraina orientale.