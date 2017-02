Fox News: generale iraniano Suleimani in visita a Mosca

Roma, 16 feb. (askanews) - Il generale iraniano Qassem Suleimani, capo della Brigata al-Quds, è giunto a Mosca per incontri con funzionari di alto livello russo, violando le risoluziono Onu che gli vietano di lasciare il Paese. E' quanto riporta oggi l'emittente americana Fox News, citando "molteplici fonti di intelligence occidentali con diretta conoscenza della visita".

Secondo l'emittente americana, Suleimani è arrivato a Mosca il 14 febbraio e dovrebbe rimanere in Russia per diversi giorni per "esprimere il proprio disappunto al governo russo per i suoi rapporti con l'Arabia saudita e altri Stati arabi, soprattutto riguardo accordi su forniture di armi e un rafforzamento dei rapporti economici".

Secondo la Fox si tratta del terzo viaggio a Mosca di Soleimani, dopo quelli di aprile e luglio del 2015.

L'Iran è alleato della Russia nella guerra in Siria, dove Teheran e Mosca sostegno le forze del presidente Bashar al Assad.