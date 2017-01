Bruxelles, 23 gen. (askanews) - La cancelliera tedesca Angela Merkel è stata nel 2016 uno dei bersagli preferiti della "disinformazione" orchestrata dalla Russia, una campagna che potrebbe amplificarsi con l'approccio alle elezioni del 2017 in Germania: è quanto ha spiegato oggi una fonte europea a Bruxelles.

Il capo della diplomazia europea, Federica Mogherini, ha lanciato nel 2015 un gruppo di lavoro - denominato "East StratCom Task Force" - incaricato in particolare di trattare le operazioni di "disinformazione" russe. Questo team di dieci esperti in comunicazione, russofoni, monitorano la diffusione "orchestrata" da Mosca, "attraverso molteplici canali, nel maggior numero di lingue possibili", di informazioni suscettibili di servire gli interessi russi.

Si tratta, secondo una fonte vicina al dossier, di rilevare la strategia d'influenza russa per contrastarla meglio, senza tuttavia fornire una "lista nera" dei media responsabili. In quindici mesi di lavoro, a partire dall'autunno 2015, questo gruppo di esperti - che ha un sito web: euvsdisinfo.eu - ha identificato 2.500 esempi in 18 lingue di "storie contraddittorie su fatti pubblicamente disponibili".

(fonte afp) (segue)