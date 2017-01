Filippine, Duterte il "nemico" di Obama fa esercitazioni con Mosca

Mosca, 3 gen. (askanews) - Mosca sta preparando esercitazioni militari con le Filippine: un nuovo capitolo nella storia di screzi e frizioni che ormai va avanti da mesi tra Manila e Washington. E già due navi della marina russa hanno fatto una sosta inconsueta a Manila, sullo sfondo di tensioni crescenti tra gli Usa e la presidenza di Rodrigo Duterte.

Il filippino Duterte, alla guida del Paese da sei mesi, è noto per il suo pugno duro e una dialettica anche troppo diretta: ha già fatto in tempo ad insultare pubblicamente il presidente Usa uscente Barack Obama, a far saltare con lui un bilaterale giocando sui vecchi rancori da ex colonia statunitense. Nel frattempo ha giocato di sponda con Russia e Cina, cercando di spostare drasticamente alleanze estere e militari del suo nazione, legato da un patto di difesa reciproca con Washington.

Ovviamente l'ex colonia Usa rappresenta una pedina fondamentale in Oriente. Oggi, sebbene il contrammiraglio Edvard Mikhailov, vice comandante della flotta del Pacifico della Marina russa, abbia detto che le esercitazioni militari congiunte si concentreranno sulla pirateria marittima e il terrorismo, indicate come le due preoccupazioni principali di sicurezza nella regione, Mosca ha tuttavia lasciato aperta la prospettiva di esercitazioni congiunte con la Cina e la Malesia nel Mar Cinese Meridionale, dove le rivendicazioni territoriali sono una delle principali fonti di tensione. E sempre secondo l'ufficiale "nel giro di pochi anni, le esercitazioni militari, per esempio nel Mar Cinese Meridionale" potrebbero coinvolgere "non solo Russia-Filippine, ma Russia, Filippine, Cina e forse Malesia insieme".