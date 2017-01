Firenze, 18 gen. (askanews) - E' pari al 25% la crescita nel 2016 quello della Ibrahim Etem Menarini, azienda turca del Gruppo Menarini che è presente quale sesta azienda farmaceutica per confezioni vendute nel vasto e variegato mercato sul Bosforo, con un fatturato di 410 milioni di lire turche, pari a 125 milioni di euro, e dove sono impiegati 800 dipendenti.

In termini di unità vendute, sono state 100 milioni nel 2016 le confezioni di prodotti Menarini distribuite nel paese, a una popolazione di circa 80 milioni di persone: come dire che in ogni famiglia turca è giunto un prodotto Menarini. E' dal 2001 che la farmaceutica Menarini è operativa in Turchia, dove acquisì la storica Ibrahim Etem, un'azienda con radici che affondano nel lontano 1903, diventata poi Ibrahim Etem Menarini.

Lo stabilimento produttivo di Istanbul, uno dei 15 del Gruppo Menarini, produce annualmente 400 milioni di compresse e 50 milioni di fiale, e potrà essere prossimamente ampliato anche alla luce degli spazi acquisiti grazie allo spostamento dei nuovi uffici inaugurati oggi alla presenza dell'Ambasciatore italiano in Turchia,